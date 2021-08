Seniorenbeirat lädt zur Mühlenführung ein

Technik und Historie der Kaltenweider Mühle im Fokus

Kaltenweide. Auf Grund der großen Nachfrage wiederholt der Seniorenbeirat die Mühlenführung am Sonntag, 29. August. Der Seniorenbeirat der Stadt Langenhagen organisiert erneut eine Führung durch eine der ältesten und wohl schönsten Windmühlen Norddeutschlands, der Bockwindmühle in Kaltenweide ein. Die Führung beginnt um 11 Uhr, der Eintritt ist frei, aber Corona bedingt ist die Teilnehmerzahl begrenzt, so dass sprichwörtlich gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Mühle in Kaltenweide ist die wohl älteste funktionsfähige Windmühle in Norddeutschland. 1602 an anderer Stelle erbaut, wurde sie 1878 von Wennebostel nach Kaltenweide gebracht.Charakteristisch für Bockwindmühlen ist der Bock, das Untergestell auf dem die Mühle steht. Bei der Kaltenweider Mühle ist dieser Bock ummauert. Eine schmale, hölzerne Treppe führt in die Mühle oberhalb des Bocks. Die hölzerne Mühle kann mit Hilfe des Steert in den Wind gedreht werden. Bei dieser Führung wird nicht nur die Technik dieser außergewöhnlichen Mühle erklärt, sondern auch die mit der Mühle verbundene Geschichte erzählt. Besichtigt werden alle Bestandteile der in den 1970er Jahren aufwendig restaurierten Mühle innen und außen. Horst-Joachim Schorlies, der die Anmeldungen unter Telefon (05 11) 73 58 39 gern entgegennimmt, erteilt gern weitere Auskünfte.