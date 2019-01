Seniorenfastnacht

Langenhagen, Die Närrische Langenhagener Ritterschaft Rot Gelb lädt zur Seniorenfastnacht in die Festhalle Eichenpark an der Stadtparkallee 12 in Langenhagen ein. Es wird ein buntes Programm mit Garde-, Mariechen-, Showtänzen und Gesang gezeigt. Bei Kaffee und Kuchen sorgen die Aktiven für zweieinhalb Stunden Fröhlichkeit. Auch die Fuhbuschkönigin Conny I. sowie das Prinzenpaar der Landeshauptstadt Hannover wird an diesem Nachmittag die Gäste Willkommen heißen. Beginn am Sonnabend, 16. Februar: 15.11 Uhr, Einlass ab 14.Uhr. Eintrittspreis: 13 Euro pro Person (inklusive Kaffeegedeck). Karten an der Kasse oder Tischreservierungen telefonisch unter (0511) 75 32 77.