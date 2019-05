Seniorengerecht und barrierefrei

Engelbostel/Schulenburg (ok). Die Bauherrengemeinschaft Brill/Haster erstellt im Baugebiet Langer Krummer Kamp in Engelbostel/Schulenburg eine seniorengerechte und barrierefreie Wohnanlage mit insgesamt 16 Wohnungen zwischen 60 und 90 Quadratmetern. Vermietung hat begonnen; Einzugstermin ist der 1. September. Mehr zu Wohnkonzept, Grundrissen und Preisen auf www.LKK14.de. Wohnungsbesichtigungen sind am Sonntag, 26. Mai, zwischen 10.30 und 12.30 Uhr möglich.