Tickets nur am 4. November

Langenhagen (ok). Nächste Runde im Seniorenkino: "Monsieur Claude und seine Töchter" läuft am Donnerstag, 28. November, ab 10 Uhr im Cinemotion. Einlass ist um 9.30 Uhr. Zwischendurch gibt es eine 15- bis 30-minütige Pause, in der Kaffee ausgeschenkt wird. Der Film wird mit Unterstützung der Lambrich Apotheken in Langenhagen gezeigt. Neu: Kostenfreie Eintrittskarten gibt es nur am Montag, 4. November, ab 10 Uhr vor der City Apotheke im CCL.Solange der Vorrat reicht.