Seniorenklön

Langenhagen. Die Mitglieder der Senioren-Union der CDU treffen sich wieder am nächsten Dienstag, 12. März, um 15:30 Uhr zum Seniorenklön mit Kaffee und Kuchen im Hotel Jägerhof in Langenhagen, Walsroder Straße 251. Der Vorsitzende hat als Gast den Landtags- und Regionsabgeordneten Rainer Fredermann eingeladen. Zur Diskussion stehen die aktuellen Themen im Niedersächsischem Landtag sowie in der Region Hannover als auch die im Mai anstehende sehr wichtige Wahl zum Europäischen Parlament. Wie immer sind Gäste gern gesehen.