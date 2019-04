Seniorenklön

Langenhagen. Die Mitglieder der Senioren-Union der CDU treffen sich wieder am kommenden Dienstag, 9. April, um 15:30 Uhr zum Seniorenklön mit Kaffee und Kuchen im Hotel Jägerhof in Langenhagen an der Walsroder Straße 251. Der Vorsitzende hat den zuständigen Redakteur des Langenhagener ECHO, Oliver Krebs, zu einem Informationsaustausch über die Arbeit der Redaktion, den Ablauf für die Gestaltung und den Druck sowie die Verbreitung der Zeitung eingeladen. Wie immer sind Gäste bei uns gern gesehen.