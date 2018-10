Seniorenklön

Langenhagen. Die Mitglieder der Senioren-Union der CDU treffen sich wieder am nächsten Dienstag, 9. Oktober, um 15.30 Uhr zum Seniorenklön mit Kaffee und Kuchen im Hotel Jägerhof in Langenhagen an der Walsroder Straße 251. Eingeladen als Gast und Referent ist

Joachim-Horst Schorlies, Schiedsmann in Langenhagen, zu einem Vortrag über die Schiedsämter und die Aufgaben sowie die Handlungsmöglichkeiten von Schiedsleuten. Wie immer sind Gäste gern gesehen.