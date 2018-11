Seniorenklön

Langenhagen. Die Mitglieder der Senioren-Union der CDU treffen sich wieder am nächsten Dienstag, 13. November, um 15.30 Uhr zum Seniorenklön mit Kaffee und Kuchen im Hotel Jägerhof in Langenhagen an der Walsroder Straße 251. Zur Diskussion stehen die aktuellen Entwicklungen in der Parteienlandschaft unseres Landes, der Bundesregierung und der Europäischen Union. Wie immer sind Gäste bei uns gern gesehen.