Seniorennachmittag

Godshorn. Es ist schon gute Tradition, dass der Kulturring Godshorn im Februar die Senioren zu Kaffee und Kuchen ins Dorfgemeinschaftshaus Godshorn am Spielplatzweg einlädt. In diesem Jahr findet der Seniorennachmittag am Montag, 18. Februar, statt. Kaffee und Tee spendiert der Kulturring, andere Getränke und Kuchen werden zu zivilen Preisen angeboten.

Ab 16 Uhr unterhält ein Überraschungsgast die Besucher mit einem bunten Programm.

Karten zum Preis von fünf Euro gibt es ausschließlich bei Buch und Papier Monika Frommeyer, Alt Godshorn 86, Telefon (05 11) 78 16 21. Einlass ist ab 14.30 Uhr.