Neue Aktion von Freiwilligenagentur und Quartierstreff

Langenhagen. Die Freiwilligenagentur und der Quartierstreff Wiesenau starten einen Seniorentreff per Telefon - eine neue Aktion, die ganz Langenhagen verbindet.Die Idee eines telefonischen Seniorentreffs ist vielleicht nicht ganz neu und einige Organisationen in Langenhagen haben bereits telefonische Unterstützung für Senioren ins Leben gerufen. Was neu ist - mit dem Seniorentreff per Telefon möchten das Team der Freiwilligenagentur und die Mitarbeiterinnen des Quartiersteffs Wiesenau dieses in der Corona-Krise umso wichtigere Angebot für ältere Menschen für ganz Langenhagen ausbauen und gemeinsam verstärkt kommunizieren. Das Ziel des telefonischen Seniorentreffs ist, ältere Menschen, die derzeit ihre Wohnung möglichst selten verlassen sollten, aufzumuntern und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind und dass sich regelmäßig jemand nach ihnen erkundigt. Um die Ansteckungsgefahr auszuschließen, sollte der regelmäßige „Kaffeeplausch“, der sonst in den Vereinsheimen oder Gemeinden stattgefunden hat, für die Überbrückung der Corona-Zeiten per Telefon stattfinden. Senioren, die sich dem telefonischen Seniorentreff anschließen, erhalten von Montag bis Freitag zwischen 10 und 13 Uhr einen regelmäßigen Anruf von einem Ehrenamtlichen aus der Langenhagener Organisation, bei der sie sich angemeldet haben. Der Anruf dauert 10 bis15 Minuten. Es wird nach dem Wohlbefinden gefragt und für mehr Abwechslung im Alltag der Corona-Krise sorgen jeden Tag neue Telefonquizfragen sowie kleine Denksportaufgaben. Der telefonische Seniorentreff sorgt nicht nur für Freude und interessante Gespräche, sondern vor allem für Sicherheit, denn es fällt auf, wenn jemand nicht erreichbar ist. Senioren, die an dem Seniorentreff per Telefon teilnehmen möchten, können sich bei der Organisation ihrer Wahl melden:· St. Paulus Gemeinde und Seniorenbeirat Langenhagen, Frank Sadowski, Telefon (05 11) 72 14 19, E-Mail: franksadowski@arcor.de· Evangelisch-lutherische Martinskirchengemeinde Engelbostel-Schulenburg, Pastor Rainer Müller-Jödicke, Telefon (0 511) 74 11 74, E-Mail: pastor@martinskirchengemeinde.de· Quartierstreff Wiesenau, Anette Körner, Telefon (05 11) 86 04 216,E-Mail: koerner@ksg-hannover.de.Organisationen, die sich dem telefonischen Seniorentreff anschließen möchten, können sich bei der Freiwilligenagentur Langenhagen melden. Sie ist erreichbar montags bis donnerstagsvon 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr per E-Mail unter freiwilligenagentur@langenhagen.de oder telefonisch unter (05 11) 73 07-99 88.