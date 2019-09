Serenadenkonzert

Schulenburg. Das Blasorchester Langenhagen gastiert am Dienstag, 10. September, um 19 Uhr wieder in der Reithalle Mitschke, Dorfstraße 80 in Schulenburg. Unter der Leitung von Harald Sandmann spielt es zum großen Serenadenkonzert auf und bringt aus seinem reichhaltigen Repertoire Leckerbissen aller Musikrichtungen zu Gehör. Von Klassik und Evergreens über Musicals bis hin zu modernen Klängen ist alles dabei was Jung und Alt anspricht. Und das alles traditionell schon seit über 25 Jahren in locker- legerer Atmosphäre. Der Eintritt ist wie immer frei. Es lohnt sich wirklich! Natürlich darf auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Dafür sorgen die Stallgemeinschaft und der Schießsportverein Schulenburg mit Bier und geistigen sowie auch alkoholfreien Getränken. Dazu kann man an Grillständen auf dem Hof seinen Hunger stillen.