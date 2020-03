Servicetelefon

Langenhagen (ok). Auch die SPD Langenhagen will in dieser besonderen Situation helfen, Halt und Zuversicht und noch mehr als sonst ein offenes Ohr für die Probleme und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger haben. Unter der Telefonnummer (0551) 29 34 75 72 ist ein Servicetelefon geschaltet. Die konkreten Anliegen der Menschen werden aufgenommen, ihnen beratend zur Seite gestanden und gemeinsam an Lösungen gearbeitet..