Sessel brannte

Langenhagen (ok). Feuer am Harzweg am Montag gegen 11 Uhr: Nach Auskunft der Polizei ist ein Ledersessel in Brand geraten, der an einer Hauswand stand. Nach kurzer Zeit war das Feuer gelöscht, der Sessel und ein Fahrrad in der Nähe beschädigt. An der Hauswand war Ruß. Höhe des Schadens: 350 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.