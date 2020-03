SFL trifft sich

Langenhagen. Der SFL (Förderverein Städtepartnerschaft- und Freunschaftskomitee Langenhagen) lädt alle Mitglieder für Donnerstag, 26. März, um 20 Uhr in das Vereinsheim des Akkordeon-Club-Langenhagen 74 in die Karl-Kellner-Straße 105 G ein. Der erste Vorsitzende Jan Hülsmann wird gemeinsam mit seinem Vorstandsteam das vergangene Jahr Revue passieren lassen und neue Aktivitäten ankündigen. Alle, die den Verein unterstützen möchten, sind ebenfalls herzlich gern gesehen. Viele interessante Themen rund um Partnerstädte und Freundschaften der Stadt Langenhagen werden erörtert. Zu behandelnde Anträge für die Versammlung, können noch bis zum 22. März in schriftlicher Form beim Vorstand eingereicht werden. Die Vorstandsmitglieder hoffen auf eine rege Beteiligung der Mitglieder und interessierter Bürger. Für Rückfragen steht der erste Vorsitzende Jan Hülsmann gern unter der Telefonnummer (0511) 7 26 19 27 zur Verfügung.