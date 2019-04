„Sfoglina“: selbstgemachte Nudeln

Kochkursus an der VHS am 15. Mai

Langenhagen. Das Geheimnis der selbstgemachten Nudeln „Sfoglina“:In einem Kochkursus der Volkshochschule am Mittwoch, 15. Mai, von 17.45 bis 21.30 Uhr wird die besondere Knettechnik der Nudelteigherstellung vermittelt. Aus dem aus Mehl und Eiern frisch zubereiteten Nudelteig werden köstliche Tagliatelle und Tortelloni hergestellt, zu denen leckere Soßen mit Tomaten und Schinken zubereitet werden. Gleichzeitig lernen die Teilnehmenden einige italienische Wörter und Redewendungen in Sachen Kochen kennen.Der Kursus kostet 25 Euro inklusive Lebensmittelkosten.Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im VHS-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter (0511) 7307-97 18 und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.