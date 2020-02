Shantychöre treffen sich

Langenhagen (ok). Es gibt mehr als 20 von ihnen in der gesamten Region Hannover, und sie singen über Sehnsucht, Fernweh und Liebe. An Himmelfahrt, 21. Mai, ab 10 Uhr sollen sich die Shantychöre am Silbersee in Langenhagen treffen. Der Eintritt für die Besucher ist frei, für Essen und Trinken ist auch gesorgt. Wer sich interessiert, melde sich bitte direkt beim ersten Vorsitzenden Harald Luther unter der Telefonnummer (0511) 3 73 08 00 oder unter (0151) 50 67 22 74.Harald Luther ist auch per E-Mail unter harald-luther@t-online.de. Anmeldungen bitte bis zum 29. Februar.