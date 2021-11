Shoppen für den guten Zweck

28. November: Weihnachtsbasar in Elia

Langenhagen. Auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken? Dann ist der Elia - Weihnachtsbasar genau das Richtige. Hier gibt es ein buntes Angebot an Selbst-Gebasteltem und Selbst-Gemachtem, wie etwa hausgemachte Marmeladen, Fruchtsäfte, Backmischungen, Weihnachtsschmuck und -karten; Selbst-Gedrechseltes, -Getöpfertes, -Gestricktes und vieles mehr. Das Tolle daran: Das meiste von dem sind Unikate - Geschenke, die es nur hier und sonst nirgends zu kaufen gibt!Die Einnahmen fließen vollständig an den Elia-Förderverein, zur Finanzierung der Personalkosten in Elia, wie etwa für die Kinder- und Jugendreferentin, die zu 100 Prozent aus Spenden finanziert wird.Der Weihnachtsbasar findet am ersten Advent, 28. November, von 9 bis 18 Uhr, vor und nach dem Gottesdienst, im Elia-Gemeindezentrum an der Konrad-Adenauer-Straße 33 statt. Am Nachmittag gibt es zusätzlich Kuchen und weihnachtliches Gebäck zum Mitnehmen.