Shopping

Langenhagen (ok). Ein Second-Hand-Shopping findet am nächsten Sonnabend, 14. September, von 10 bis 12 Uhr in der Brandboxx statt. Im Angebot sind Kinderbekleidung und Schuhe (nach Größen sortiert) sowie Bücher, Spielsachen und Fahrzeuge. Im Bistro gibt es Kaffee und Kuchen. Schwangere können schon ab 9.15 Uhr kommen.