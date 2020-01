Showact des Jahres

Langenhagen (ok). Der Showact des Jahres steht am Sonnabend, 25. Januar, in der Sporthalle der IGS Langenhagen an. Ausrichter des sehenswerten Wettkampfs von Showturn- und Showtanzgruppen ist der SC Langenhagen. Die Vorrunde startet um 12 Uhr, das Finale um 16 Uhr. Karten gibt es unter www.showactdesjahres.de oder an der Tageskasse.