Showdown am Waldsee

Krähenwinkel (ok). Die beiden Langenhagener Fußball-Landesligisten haben ihre ersten Saisonsiege eingefahren. Almir Kasumovic hat beim vielbejubelten 3:2 des TSV Godshorn gegen OSV Hannover den Siegtreffer in der Naxchspiezeit erzielt, nachdem er vorher schon getroffen hatte.In Sulingen waren es Daniel Mücke und Marcel Kunstmann, die für das 2:0 des TSV KK gesorgt haben. Zum Showdown kommt es am Sonnabend, 28. August, um 16 Uhr am Waldsee, wenn die beiden Lokalrivalen aufeinandertreffen. Maximal 500 Zuschauer sind nach den Corona-Bestimmungen zugelassen. Es gilt die 3-G-Regel, vor Ort besteht eine Testmöglichkeit. Besucher können sich entweder mit der Luca-App registrieren oder einen vorbereiteten Zettel mit ihren Kontakdaten mitbringen. In den Gebäuden der Sportanlage herrscht Maskenpflicht, eine rechtzeitige Anreise wird empfohlen.