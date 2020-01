Showkolade

Langenhagen (ok). Der etwas andere Zirkus „Showkolade“ gastiert zum ersten Mal im Vier-Masten-Zelt in Langenhagen. Und zwar im Festplatz am CCL in der Südpassage. Spritzige Comedy, Akrobatik und Artistik für die ganze Familie ist garantiert. „Showkolade“ ist noch bis Sonntag, 26. Januar, in der Flughafenstadt. Die Vorstellungen laufen täglich um 16 Uhr. „Das Grüffelokind“ im Zirkuszelt muss am Sonntag wegen Krankheit ausfallen. Donnerstags liegt der Preis bei zehn Euro auf allen Plätzen. Freitag ist Familientag: Erwachsene zahlen Kinderpreise.