Showkolade kommt

Langenhagen (ok). Eine harte Zeit liegt auch hinter dem "etwas anderen" Zirkus Showkolade. Nach 15 Monaten Corona-Pause wird jetzt mit spritziger Comedy und Artistik für die ganze Familie durchgestartet. Mit Live-Musik und zum ersten Mal in Deutschland mit einem so genannten Transformer-Car. Die Zeiten in der Südpassage am CCL: von Donnerstag, 22. Juli, bis Sonntag, 8. August. Und zwar donnerstags um 16 Uhr, freitags und sonnabends um 16 und 19 Uhr, sonntags um 11 Uhr. Montags, dienstags und mittwochs ist spielfrei. Familientage sind am Donnerstag, dann kostet es zehn Euro auf allen Plätzen.Tickets und Infos unter der Telefonnummer (0173) 7 39 59 02.