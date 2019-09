Sicher fahren

Langenhagen (era). Um sicher mit dem Fahrrad auch in der dunkleren Jahreszeit fahren zu können, informiert der Fahrrad-Club Langenhagen (ADFC) am Sonnabendvormittag, 21. September, mit einem Stand auf dem Markt direkt vor der Post über Maßnahmen, um Unfälle mit dem Fahrrad zu reduzieren sowie Allgemeines zum Radfahren. Die Mitglieder am Stand des Fahrrad-Clubs bieten an, dass die Fahrräder geprüft werden.