Sicherheit für Senioren

Langenhagen. Zu einer beachtenswerten und in dieser Form erstmaligen Informationsveranstaltung lädt der Seniorenbeirat der Stadt Langenhagen alle interessierten Ü60-Bürger für Donnerstag, 27. Februar, von 14 bis 16 Uhr in den Ratssaal ein. Unter dem Titel „Sicherheit“ geben Vertreter der Polizeireviere Langenhagen und Burgdorf wertvolle Tipps und Hinweise zum Verhalten und zum Schutz bei Versuchen des Trickbetrugs an der Wohnungstür und am Telefon: Gewinnbenachrichtigungen, Enkeltricks, Anrufe von falschen Polizeibeamten, wie auch zu Betrug im Internet und zu allen anderen aktuellen Tricks und Maschen.