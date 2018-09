Sicherheit für Senioren

Langenhagen. Am Donnerstag, 13. September, um 17.30 Uhr findet eine Informationsveranstaltung des SoVD, Ortsverein Langenhagen, zum Thema "Sicherheit für Senioren" in der Mensa des Schulzentrums statt. Klaus Flügel und Ursula Schneider sind ausgebildete Sicherheitsberater und werden anhand von Beispielen über die Methoden von Trickbetrügern berichten sowie Tipps geben, wie man sich schützen kann und welche Hilfsmittel es gibt. Im Anschluss wird es noch um das Thema Pflegegrade, Hilfen im Haushalt und so weiter gehen. Gäste sind herzlich willkommen.