Sichtungstraining

Langenhagen (ok). Wer dem Jahrgang 2005 angehört und leistungsorientiert in der Landesliga kicken möchte, hat beim neugegründeten JFV Arminia/SCL die Chance dazu. Sichtungstraining ist jeden Dienstag ab 17.40 auf dem Gelände des SC Langenhagen im Walter-Bettges-Stadion. Anmeldung zum Training bitte per E-Mail an: emeksiz.jsg.arminia.scl@online.de.