Ausstellung im Kunstverein

Langenhagen. Eine Ausstellung entflammt von Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven mit dem Titel „Sie ist Zukunft“ ist noch bis 3. Februar im Kunstverein Langenhagen zu sehen.Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven, die als Else Hildegard Plötz 1874 in Swinemünde, Deutschland geboren wurde und 1910 von Berlin aus in die USA gezogen ist, wird oft als ‚agent provocateur' beschrieben, als eine Proto-Punk-Poetin und -Künstlerin, sogar als Ikonoklastin. Ihr Oeuvre, sowohl ihre (performativen) Gedichte, als auch ihre visuellen Arbeiten, hinterfragen unter anderem in provokanter Weise die Rolle und den Wert von Frauen und Sex in einer modernen Gesellschaft. Die Ausstellung „Sie ist die Zukunft“ ist eine Aktivierung ihrer Position und ihres textlichen und visuellen Outputs. Die Arbeiten verschiedener zeitgenössischer Künstler, Grafikdesigner und Schriftsteller beziehen sich auf unterschiedliche Aspekte der Arbeit der Baronin.Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Zu finden ist der Kunstverein an der Walsroder Straße 91A. Der Eintritt ist frei.