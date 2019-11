Ortsrat bringt offene Ganztagsschule auf den Weg

Krähenwinkel (ok). "Sie sind dran": Krähenwinkels Schulleiterin Petra Albutat fordert von der Stadt Langenhagen, dass optimale Rahmenbedingungen für eine offene Ganztagsschule geschaffen werden. Sie soll an der Grundschule Krähenwinkel im Jahre 2020/2021 an den Start gehen. Bis jetzt gebe es beispielsweise nur drei Computer für 165 Schüler. Eine Spende von 17 gerade mal vier Jahre alten Rechnern hat nach ihren Ausführungen nicht geklappt. Aktuell könne sie ein Multifunktionsboard bekommen, warte allerdings auf die Genehmigung. Eine angefressene Petra Albutat: "Nichts passiert, ich stehe voll dahinter. Jetzt ist die Stadt am Zuge."Der Krähenwinkler Ortsrat hat das Konzept der offenen Ganztagsschule, bei dem auch mit dem Hort und mit den Vereinen zusammengearbeitet werden soll, einstimmig abgenickt, begrüßt die Wahlfreiheit für die Eltern.