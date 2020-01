Sieben Einrichtungen

Langenhagen (ok). Ergänzung zu unserem Artikel über das Seniorenkino in der Ausgabe von Sonnabend: Zum Pflegenetzwerk gehören sieben Einrichtungren in Langenhagen: Anna-Schaumann-Stift, Anni-Gondro-Pflegezentrum,Senioren-Domizil Haus Eichenhof, Margeritenhof, City Park Residenz, Seniorenheim Bachstraße, Medizin Mobil.