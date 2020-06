Sieger per Los

Krähenwinkel (ok). Titelverteidiger per Los: Landesligist TSV Krähenwinkel/Kaltenweide tritt auch im nächsten Jah im NFV-Pokal an. Viertelfinals, Halbfinals und schließlich der Sieger wurden jetzt gelost, weil es nicht möglich war, bis zum 30. Juni einen Sieger auf sportlichem Wege zu ermitteln.