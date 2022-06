Silberseeradler

Langenhagen. Die Silberseeradler treffen sich am Freitag, 18. Juni, um 10 Uhr zu einer etwa 45 Kilometer langen Tour in die Wedemark. Ferner findet am Freitag, 23. Juni ,um 14 Uhr die nächste Kaffeetour statt. Die Distanz ist maximal 25 Kilometer und der Treffpunkt ist jeweils die StrandAlm am Silbersee"