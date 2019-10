Laternenumzug mit Sankt Martin auf seinem Pferd

Langenhagen. Große und kleine Laternengänger sollten den gemütlichen Sankt-Martins-Umzug der Langenhagener Kindertagesstätte Zwölf-Apostel am Montag, 11. November, nicht verpassen. Gemeinsam mit Sankt Martin auf seinem Pferd ziehen Kinder und Erwachsene singend durch die Straßen und lassen ihre bunten Laternen leuchten. Fackelträger und die Bläserensemble aus Langenhagen begleiten den traditionellen Umzug der Kindertagesstätte. Los geht‘s um 17 Uhr in der Zwölf-Apostel-Kirche im Weserweg 3. Um 17.15 Uhr startet der Laternenumzug. Im Anschluss bekommen die Kinder Martinsbrötchen. Warmer Kakao und Glühwein wärmen nach der Laternenrunde. Der Erlös aus dem Getränkeverkauf wird für den jährlichen Ausflug der gesamten Kindertagesstätte genutzt. Ein großer Dank an die Lister Ponyschule, die für den Umzug ein Pferd bereitstellen.