Sitzung findet statt

Kaltenweide. Der Ortsbürgermeister von Kaltenweide, Reinhard Grabowsky (CDU) gibt bekannt, dass die Ortsratssitzung am Montag, 18. Mai, ab 19 Uhr stattfinden wird. Die Sitzung wird im Saal des Zelleriehauses starten. Ausnahmsweise wird die Sitzung nicht am Dienstag, sondern an einem Montag über die Bühne gehen. DieTagesordnung wird noch bekannt gegeben.