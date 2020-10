Sitzung im Theatersaal

Langenhagen (ok). Klima und Baumschutz sind zwei zentrale Themen der nächsten Ratssitzung. Sie geht am nächsten Montag, 2. November, ab 18 Uhr über die Bühne. Und ganz wichtig: Die Sitzung findet im Theatersaal an der Rathenaustraße statt. Auf der Tagesordnung stehen 29 Punkte. Zu Beginn und im Anschluss können in der Einwohnerfragestunde wie immer Fragen gestellt werden.