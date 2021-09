Sitzungen

Engelbostel (ok). Berichte und Wahlen stehen unter anderem auf der Tagesordnung des bei der Sitzung des Fördervereins und bei der Mitgliederversammlung. Die Termine sind um 17.30 Uhr und um 18 Uhr am Sonnabend, 2. Oktober. Einlass ist um 17 Uhr in die Gaststätte "Zum Alten Krug" bei Tegtmeyer. Es gilt die 3G-Regel.