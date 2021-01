Sitzungen fallen aus

Langenhagen (ok). Die Sitzung des Finanz-, Wirtschafts- und Personalausschusses am nächstne Dienstag, 19. Januar, sowie die Ratssitzung am Montag, 25. Januar, fallen wegen der pandemischen Lage aus. In den nächsten Monaten sind so genannte Hybridsitzungen geplant.