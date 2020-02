Sitzungen im Live-Stream?

Langenhagen (ok). Die Punkte in Sachen Klima stehen nicht mehr auf der Tagesordnung der nächsten Ratssitzung, die am nächsten Montag, 24. Februar, ab 18.30 Uhr im Ratssaal über die Bühne geht. Im Mittelpunkt stehen Neu- und Umbau der Kita Veilchenstraße und Erweiterung in ein Familienzentrum und der Antrag der Linken, Sitzungen des Rates per Livestream im Internet zu übertragen. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können Einwohner wie immer Fragen stellen.