Sitzungen starten wieder

Langenhagen (ok). Der politische Sitzungsbetrieb nimmt so langsam wieder Fahrt auf, wegen der derzeitigen Corona-Situation finden fast alle Termine im Schulzentrum statt. Los geht es am Dienstag, 5. Mai, um 17.45 Uhr mit dem Finanz-, Wirtschafts- und Personalausschuss. Corona steht auch bei dieser Sitzung im Mittelpunkt. So werden die Ratsmitglieder über eine Gebührenerstattung wegen der Betriebsuntersagung der Musikschule diskutieren. Die BBL hat einen Antrag für Maßnahmen zur Bewältigung von Steuerausfällen vorgelegt, und eine überplanmäßige Ausgabe von 850.000 Euro steht auch im Raum. Die Grünen wollen eine 168-prozentige Kostensteigerung bei der Hermann-Löns--Schule analysieren. Der Rat der Stadt Langenhagen tagt mit satten 32 Tagesordnungspunkten am Montag, 11. Mai, ab 18.15 Uhr. Und Corona spielt auch hier die größte Rolle, so beantragt Ratsmitglied Joachim Balk (FDP) eine Stundung der Gewerbesteuerzahlung.Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist der Antrag von Felicitas Weck (die Linke). Sie wünscht sich eine Live-Übertragung der Ratssitzungen im Internet. Einen Tag später trifft sich der Stadtplanungs-, Bau- und Umweltausschuss um 17.45 Uhr und bereits um 17 Uhr der Seniorenbeirat. Allerdings im Ratssaal.