Skateboard-Rampe hat ausgedient

Langenhagen. Die kleine Skateboard-Rampe am Lenthehof muss abgebaut werden. Aufgrund eines Schadens war sie zuletzt abgesperrt. Es war nicht mehr sicher, auf ihr zu fahren. Eine Überprüfung, ob sie repariert werden könne, hat ergeben: Nein, eine Wiederinstandsetzung ist nicht möglich. In gut erreichbarer Nähe gibt es einen Skateplatz mit verschiedenen Angeboten. Er befindet sich an der Konrad-Adenauer-Straße, vor der Sporthalle des Schulzentrums. Die Stadt wird deshalb die kleine Skateboard-Rampe am Lenthehof nicht ersetzen.