Skifreizeit

Region. Die AWO Region Hannover bietet vom 26. Dezember bis zum 2. Januar 2019 für Familien eine Skifreizeit nach Meransen in Südtirol an. Die Teilnehmenden übernachten in einer Pension in Mehrbettzimmern. Die detaillierte Ausschreibung sowie weitere Informationen zu der Freizeit erhalten Interessierte bei der AWO Region Hannover unter Telefon (05 11) 21 97 81 76. Das komplette Programm der AWO-Familienbildung kann unter www.awo-hannover.de im Internet eingesehen werden.