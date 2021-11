Skimming verhindern

Langenhagen (ok). in einer Bankfiliale am Marktplatz wurde nach Auskunft der Polizei an einem Geldausgabeautomaten ein so genannter Skimmer zum Auslesen vom Kredit- und Girokarten am Karteneingabeschacht entdeckt. die Betrüger haben es dabei auf den Magnetstreifen der Karten abgesehen, da auf diesem alle wichtigen Bankinformationen hinterlegt sind. Außerdem war an dem Automaten ein Kameramodul zum Ausspähen der PIN verbaut. Um sich vor Skimming zu schützen, wird den Kunden eine regelmäßige Kontrolle der Kontoauszüge empfohlen.