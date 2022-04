Social Day

Langenhagen. Im Jahr 2022 wird der erste „Social Day“ in Langenhagen stattfinden. Unter dem Titel „Ehrenamt meets Business“ senden Unternehmen ihre Mitarbeitenden für einen Tag am 9. September in die Freiwilligen-Arbeit und unterstützen die Vereine/Verbände/Organisationen bei unterschiedlichen Aufgaben/Projekten oder Veranstaltungen.Alle interessierten Unternehmen sind herzlich zum Informationsabend am Donnerstag, 28. April, zwischen 18 und 19.30 Uhr eingeladen. Die Veranstaltung findet online via Zoom statt.

Anmeldungen bitte bis zum 22.April per E-Mail an freiwilligenagentur@langenhagen.de. Die Zugangsdaten werden mit der Anmeldebestätigung zugesandt.