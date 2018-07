Sömmerkark

Plattdeutsches Abendmahl am 29. Juli in Engelbostel

Engelbostel/Schulenburg. „Das Abendmahl feiern wir in Engelbostel am Sonntag wieder auf Plattdeutsch“, kündigt Pastor Rainer Müller-Jödicke an. Am 29. Juli lädt die Martinskirchengemeinde um 18 Uhr zu einem Abendgottesdienst in ihre barocke Kirche ein. Den Gottesdienst werden Ehrenamtliche aus der Gemeinde mitgestalten. „In bewährter Form werde ich wieder einen ausführlichen Liederzettel zusammenstellen, in dem auch einige Übersetzungen stehen“, sagt der Ostfriese. Der Theologe wird in seiner Heimatsprache predigen und die Liedstrophen mit der Gemeinde abwechselnd auf Hochdeutsch und auf Plattdeutsch singen.