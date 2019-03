Soirée

Langenhagen. Sven Erdmann (Bariton und Violine), Michael Tewes (Oboe/Oboe d´amore) und Harald Rörig (Orgel) musizieren seit vielen Jahren gemeinsam in meist großer Besetzung. Im Trio Soave 68 widmen sie sich mit großer Freude Solokandaten und Kammermusik des Barock und der Romantik. Am kommenden Sonntag, 24. März, können sich die Zuhörer auf Werke von Jean-Baptiste Loeillet, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi und Josef Gabriel Rheinberger in verschiedenen Besetzungen freuen. Die Soirée beginnt um 17 Uhr in der Elisabethkirche. Am Ausgang wird um eine Spende zur Finanzierung der Konzertreihe gebeten.