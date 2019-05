Solarwochen

Langenhagen (ok). Solarwochen in Langenhagen: Der Energieexperte Ludwig Brokering stellt die Schritte zur Planung einer eigenen Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung, die effektive Energienutzung sowie mögliche Erweiterung mit einem Elektrofahrzeug dar. Termin des Vortrags "Autarkie mit Photovoltaik und E-Mobilität?": Donnerstag, 23. Mai, von 18.15 bis 20.45 Uhr. Die Gebühr beträgt zehn Euro. Eine Anmeldung bei der VHS Langenhagen ist erforderlich, persönlich oder unter info@langenhagen.de. Beratungen zu Solar-Checks zur Nutzung von Sonnenenergie bitte unter der Telefonnummer (0511) 22 00 22-88 oder unter www.guteberatenstarten.de. Solarwärme-Checks bitte unter (0511) 9 11 96-0 vereinbaren. Ein Flyer zu den Solarwochen liegt an vielen öffentlichen Stellen aus.