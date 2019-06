Sommer, Sonne, Ferienprogramm

Godshorn. Vom 8. bis 19. Juli bietet die Kirchengemeinde Godshorn wieder ein buntes Sommerferienprogramm für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren an. Ein buntes Programm bietet jede Menge Spaß, Action und gute Laune. In diesem Jahr geht´s zum Beispiel zum Standup-Paddeling und ins Sealife, aber auch Basteln und Kinobesuch ist angesagt. Je nach Angebot findet das Programm am Vor- oder Nachmittag statt. Auch Einzelaktionen können gebucht werden. Das komplette Programm ist in den Flyern, die in der Schule ausliegen zu finden. Anmeldungen können über diese Flyer oder direkt über Diakonin Yvonne Lippel unter (0175) 2 97 84 35 erfolgen.