Sommerfest

Langenhagen. Am Sonntag, 25. August, von 14 bis 18 Uhr lädt die Närrische Langenhagener Ritterschaft Rot-Gelb zu ihrem Sommerfest ein. Am Vereinshaus des Kulturringes am Rohdehof 18 (Eichenpark) soll es ein gemütliches Beisammensein geben mit Musik- und Tanzeinlagen, Essen und Trinken zu zivilen Preisen und vielem mehr. Der Eintritt ist frei. Die Närrische Langenhagenhagener Ritterschaft freut sich auf viele Gäste an diesem Tag.