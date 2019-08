Sommerfest

Langenhagen (ok). Die Närrische Langenhagener Ritterschaft Rot-Gelb lädt für Sonntag, 25. August, zu ihrem Sommerfest ein. Auf dem Programm stehen Tanz und Gesangseinlagen sowie Essen und Trinken zu zivilen Preisen. Ort: Am Vereinshaus des Kulturringes am Rohdehof im Eichenpark. Zeit: 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.