Sommerfest der FDP

Langenhagen (ok). Zu einem gemeinsamen Sommerfest laden die FDP-Ortsverbände aus Langenhagen, Isernhagen, Burgwedel und Burgdorf für Sonnabend, 27. Juli, ab 16.30 Uhr ins Schützenhaus Langenforth an der Emil-Berliner-Straße ein. Zu Gast sind zwei Gäste aus der Landes- und Bundespolitik: Zum einen Stefan Birkner, Landesvorsitzender der FDP und Fraktionsvorsitzender im Landtag und zum anderen der Bundestagsabgteordnete Gregorios Aggelidis. Wer dabeisein möchte, melde sich bitte unter j.balk@gmx.net an.