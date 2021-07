Sommerkino bei Emmaus

Langenhagen. Während der Sommerferien, wenn es draußen warm und in der Kirche angenehm kühl ist, bietet die Emmaus-Kirchengemeinde ein besonderes Angebot: das Emmaus-Sommer-Kino. Immer mittwochs ab 20 Uhr wird ein Film vorgeführt, der bewegt, anrührt, begeistert.

Bereits um 19 Uhr öffnet der „Weingarten unter den Linden“, zum gemütlichen Beisammensein im Freien.

Auch in diesem Jahr haben die Verantwortlichen ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Zwei Filme haben sie bereits gezeigt, fünf weitere werden noch folgen. die Titel dürfen zwar nicht veröffentlicht werden, aber Interessierte finden eine kurze Inhaltsangabe zu jedem Film auf der Internetseite der Kirchengemeinde.

Und so geht es am 4. August weiter:

Jack ist ein britischer Musiker. Doch der Erfolg lässt auf sich warten. Als es zu einem merkwürdigen Stromausfall kommt, kann sich danach plötzlich keiner mehr an die Musik der Beatles erinnern. Das ist die Chance für Jack.